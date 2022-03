VIDÉO : un médecin québécois va prêter main-forte en Ukraine

Alors qu'Affaires mondiales Canada demande d'éviter tout voyage en Ukraine en raison de l'invasion russe, un jeune médecin de l'hôpital de St-Jérôme a fait ses valises et a décidé de se rendre sur la ligne de front.

Le Dr Julien Auger ​est arrivé aujourd'hui en Pologne, pour soigner la population ukrainienne.

Plus tôt cette semaine, l'homme de 35 ans a décidé de répondre à l'appel à l’aide du ministère de la Santé ukrainien, laissant derrière lui sa conjointe et ses deux enfants de 3 et 5 ans.

"C'est un risque que je prends, ma conjointe aurait aimé mieux que je reste à la maison peut-être, mais elle comprend ma décision et elle me supporte. Je ne m'en vais pas là-bas prendre des risques inutilement, je ne vais pas me mettre dans une situation plus risquée que nécessaire, je ne serai pas utile si je suis pris dans le conflit à essayer de s'en sortir ou une personne blessée de plus." - Dr Julien Auger

L'homme de 35 ans trouvait inconcevable de rester dans le confort de son salon, à regarder les images de la guerre à la télévision, sans rien faire.

On l'écoute tout juste avant son départ à l'aéroport Montréal-Trudeau hier...