VIDÉO : Un père à boutte de la pandémie envoie un message déchirant au PM François Legault

"Faut que ça sorte, faut que j'en parle". C'est de cette façon que Frédérik Goulet, un père de famille de Laval a lancé son appel à l'aide sur les réseaux sociaux lundi. En l'espace de quelques heures seulement, sa vidéo de 3 minutes a été partagée et commentée par des milliers d'internautes.

Très émotif, Frédérik Goulet explique que son fils de 6 ans, Gabriel, lui a demandé si un jour il pourra jouer dans la cour d'école avec ses amis, comme c'est le cas dans les films. Le père constate que depuis quelques mois, le comportement de son enfant a considérablement changé.

Du même souffle, il lance ce message au premier ministre François Legault : "C'est pas normal. Je comprends toute ça, je comprends que c'est pas facile de gérer toute ça, mais là c'est la santé mentale de mon enfant de 6 ans qui est en jeu, qui me dit qu'il n'aime pas la vie ! Je capote sérieux".

Le petit Gabriel célèbrera son 7e anniversaire le 27 mars prochain, en confinement pour une deuxième année de suite.

Le Web s'enflamme

Les commentaires en réaction à cette touchante vidéo se multiplient. Joint par Bell Média, Frédérik Goulet s'est dit surpris par l'ampleur de la vague de sympathie qui l'a enveloppé. Il peine à trouver le temps de répondre aux nombreux commentaires et messages reçus. "Une femme m'a offert de faire le gâteau de fête de mon fils, un homme veut me prêter son chalet".

En après-midi, le bureau du PM François Legault a réagi au message lancé par le père :

« On sait que la situation est difficile et de plus en plus intenable pour de nombreux Québécois, de nombreux parents et aussi de nombreux enfants. Le témoignage de Frédérik Goulet nous touche beaucoup. On a déjà commencé à annoncer des assouplissements ces dernières semaines et plus la situation ira mieux, plus on sera en mesure de retrouver une vie normale. La vaccination est déjà amorcée, plus de 9 % de la population du Québec a reçu une première dose. Il ne faut pas relâcher nos efforts si près du but. On veut dire à M. Goulet que des ressources sont disponibles s’il a besoin d’aide. Il ne doit pas hésiter à parler à des professionnels s’il en ressent le besoin. »

Frédérik Goulet, est ouvrier en construction spécialisé. Il assure être bien entouré. Il est père de deux autres enfants, des adolescents.

Facebook

Si vous avez besoin d'aide, contactez la Ligne Parents 1-800-361-5085