VIDÉO : Une jeune femme intoxiquée fait une chute de plusieurs mètres sous le pont Pie-IX

Une soirée d'abus d'alcool et de drogue s'est mal terminée pour une jeune femme tombée dans une tranchée de plus de 15 pieds (4 mètres) sous le pont Pie IX entre Montréal et Laval vers 22h20 hier soir.

La femme de 26 ans s'est rendue accompagnée d'un ami sur une plateforme sous la structure en rénovation pour consommer. Pour une raison inconnue, elle a fait une chute d'une dizaine de pieds pour tomber au fond de la tranchée.

Il a fallu une soixantaine de pompiers et une échelle aérienne pour la sortir de cette fâcheuse position. L'opération de sauvetage a duré environ une heure précise Patrick Fournel du Service des incendies de Montréal. La victime souffre de blessures à la cheville et au torse.

L'enquête sur cet accident a été confiée à la Sûreté du Québec.

Cosmo Santamaria CTV News

Cosmo Santamaria CTV News- Les pompiers-araignées du SIM ont utilisé des câbles et des ancrages pour secourir la jeune femme.