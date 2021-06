VIDÉO : Victoire du CH - Les fans célèbrent à Montréal

La fièvre des séries éliminatoires s'est définitivement emparée de Montréal après la victoire contre les Jets de Winnipeg hier soir.

Des milliers de fans du Canadien se sont rassemblés près du Centre Bell pour célébrer. La fête aurait toutefois pu mal tourner, puisque des feux d'artifices ont été tirés vers les policiers du SPVM. Un autre groupe a tenté de renverser une autopatrouille. Le SPVM fait état d'une seule arrestation. 36 constats ont été remis pour diverses infractions, mais aucune concernant le respect des règles sanitaires.

Voyez nos images :

Bon....feux d'artifice a explosé dans foule. Il y a eu mouvement de foule. Des bouteilles lancées. Plus gros groupe policier. On sent qu'on va bientôt mettre un terme à la fête. «Maintenant plus tumultueux que festif», dit un policier. #Noovoinfo pic.twitter.com/xwcvafGbUB

Fans celebrate the victory of the Montreal Canadiens near the Bell Center. @CTVMontreal pic.twitter.com/hqf2GNcgRQ