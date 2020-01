VIDÉOS : Coups de feu et affrontements à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal a procédé à l'arrestation de 4 adolescents au terme d'une opération à haut risque menée par le Groupe d'intervention tactique la nuit dernière à Montréal-Nord.

Les suspects âgés entre 17 ans et 19 ans ont été forcés de sortir d'un logement du boulevard Lacordaire après que des coups de feu aient été tirés. Des logements voisins ont été évacués par mesure préventive.

Cosmo Santamaria/CTV Montréal

Montreal police arrested at least 4 men after a 911 call about gunshots being fired in an apartment building on Lacordaire near Charleroi. Avoid the area, Situation is active and ongoing. @CTVMontreal pic.twitter.com/84MZbqwjKb