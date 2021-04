VIDÉOS : Des opposants aux mesures sanitaires saccagent le Vieux-Montréal

Une manifestation contre les mesures sanitaires réunissant des centaines de personnes, particulièrement des jeunes, s'est terminée dans la casse hier soir dans le Vieux-Montréal.

Des vitrines de commerces ont été fracassées, des voitures vandalisées, des feux allumés et des feux d'artifice ont été tirés. Ces débordements avaient lieu alors que l'heure du couvre-feu était ramenée à 20h à Montréal.

BREAKING: Rioters in Old Montreal have smashed almost every business along Notre-Dame Street W. pic.twitter.com/zgQlJR4fau