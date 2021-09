VIDÉOS : La tempête Ida provoque d'importantes inondations à New York

L'État d'urgence est décrété dans l'État de New York où de fortes pluies se sont abattues la nuit dernière, causant la mort d'au moins 8 personnes.

Les restes de l'ouragan Ida ont causé d'importantes inondations. Une impressionnante quantité d'eau s'est retrouvée dans les rues et dans le métro de New York.

Il est tombé près de 80 mm de pluie sur Central Park en moins d'une heure, selon le NY Times.

Le maire de la Grosse pomme, Bill De Blasio a qualifié la situation d'événement météo historique. Le New Jersey, État voisin, a aussi été durement touché.

Voyez les images captées par des témoins :

Waterfall down the stairs at 145th Street station, 1 Train, in #Manhattan , #NYC . Flash #flood warnings are in effect until 11:30 pm. pic.twitter.com/pIvwWpQF1t

And through it all! @Grubhub delivery still out there bringing your dinner #ida #flooding #brooklyn pic.twitter.com/2baP69JXhW