VIDÉOS : Une tornade à Mascouche fait un mort et des blessés

Une tornade qui a déferlé sur Mascouche, dans Lanaudière, cet après-midi, a malheureusement fait un décès. Il s'agit d'un homme qui s'était réfugié dans son cabanon. On rapporte également deux blessés.

Phénomène météo extrême à Mascouche. On nous confirme malheureusement le décès d’un homme. Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches. Nos équipes gouvernementales sont mobilisées sur le terrain pour venir en aide aux sinistrés et soutenir les autorités municipales. — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) June 21, 2021

Environnement Canada confirme que la tornade a touché terre vers 16h, dans le secteur de l'avenue Louvain, de la rue Lévesque et du croissant Nelligan. Plusieurs résidents de l'endroit se sont dit complètement sous le choc.

Il est encore trop tôt pour évaluer les dégâts, mais une maison en construction aurait été complètement éventrée lors du passage de la tornade.

De nombreux internautes ont rapidement partagé des vidéos et photos d'un entonnoir sur les réseaux sociaux.

Le maire de Mascouche demande aux curieux de s'abstenir et de ne pas se présenter sur les lieux. Des équipes d’urgences sont sur le terrain pour évaluer les dommages et ramasser les nombreux débris.

Alors que le mauvais temps se déplace maintenant vers l'Est de la province, des veilles et des alertes d'orages violents sont toujours en vigueur dans tout le Sud du Québec. Des pluies torrentielles, des vents violents et de la grêle pourraient tomber en fin d'après-midi.

