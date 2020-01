Vidéotron coupe le signal de Super Écran

Vidéotron n'offre plus Super Écran sur demande à ses abonnés. Le câblodistributeur, propriété de Québecor, proteste contre l'arrivée de Crave, le nouveau service de diffusion en continu de Bell.

Vidéotron estime que son concurrent utilise sa position dominante sur le marché "pour le désavantager, et ce, au détriment des consommateurs", peut-on lire dans le communiqué transmis aux médias. Si vous êtes abonné aux chaînes de Super Écran vous pouvez encore regarder les films, mais le service sur demande ne fonctionne plus pour les abonnés de Vidéotron.

"À la suite d'une autre manœuvre anticoncurrentielle de Bell, Vidéotron se voit aujourd'hui contrainte de retirer l'offre sur demande offerte jusqu'à tout récemment avec la chaîne Super Écran. La compagnie torontoise retire également en date d'aujourd'hui les accès à son application Super Écran Go aux clients de Vidéotron". - Vidéotron

En réalité, l'ancienne application Super Écran Go n'est plus fonctionnelle avec l'arrivée de Crave. Vidéotron a choisi de ne pas offrir le nouveau service de divertissement à ses abonnés et a vainement fait appel aux tribunaux pour forcer Bell à maintenir son service actuel ce qui aurait eu comme effet de retarder le lancement de la nouvelle plateforme bilingue.

"Des distributeurs du Québec - incluant Cogeco, Telus, Bell Télé et plusieurs autres – ont déjà accepté d’offrir le nouveau Crave bilingue incluant le nouveau produit Super Écran. Le produit a également été rendu disponible pour Vidéotron, mais ils ont choisi de ne pas l'offrir à leurs abonnés" - Bell.

Vidéotron vs Bell

En avril dernier, Québecor avait coupé le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell Télé pour obtenir de meilleures redevances pour sa chaîne. Québecor a obtenu gain de cause devant le CRTC le mois dernier. Toutefois, Bell a demandé à la Cour fédérale l'autorisation de porter cette décision en appel.

Crave, un nouveau service bilingue pour les amoureux de la télé

Dès mardi prochain, Crave offrira plus de 6 000 heures de séries télés et documentaires en français en plus d'offrir un accès aux films de Super Écran. Le service est offert au coût de 9.99$ par mois (+9.99$ pour la programme complète de SUPER ÉCRAN).

Les abonnés auront aussi accès à la version anglophone de Crave. Plus de 85% des séries et films sur Crave peuvent être téléchargés pour être regardés plus tard hors ligne. Les clients intéressés à se brancher peuvent le faire en allant directement sur le site Crave.ca