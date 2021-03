Violence conjugale à LaSalle: le conjoint accusé

Le #SPVM et ses partenaires vous rappellent l’’importance de dénoncer et de fuir un lieu si vous êtes victime de violence conjugale ou intra familiale Le #SPVM est là pour vous. En savoir + ➡ https://t.co/l7FQAXOPX9 pic.twitter.com/LKy9qbfArb

La violence faite aux femmes est inacceptable. Les événements des derniers jours sont tragiques et préoccupants. Des ressources existent, et c’est important d’y faire appel en cas de besoin. https://t.co/IHJilxsmHc https://t.co/tzcZ75XHkw

« Il a été accusé de voies de fait grave et de bris de condition. Il demeure détenu et l'enquête se poursuit.»

De plus en plus de cas

Les demandes d'aide pour des épisodes de violence conjugale sont en hausse au Québec.

Au début du mois, SOS violence conjugale affirmait avoir reçu plus de 35 000 demandes d'aide depuis le début de l'année.

Six féminicides sont survenus, entre février et mars 2021, à Kuujjuaq, Laval, Saint-Hyacinthe, Sainte-Sophie et Montréal.

Vendredi, deux corps ont été retrouvés dans un taxi stationné dans l'arrondissement montréalais de Saint-Léonard. Le SPVM confirme qu'il s'agit d'un meurtre, suivi d'un suicide.

Le même jour, dans les Laurentides, Benjamin Soudin a été accusé du meurtre de son ex-conjointe et de la mère de celle-ci. À la suite de ce double meurtre, le premier ministre François Legault s'était adressé directement aux hommes lors d'un point de presse.