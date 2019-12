Voeux de Noël: tradition pour Trudeau, rigodon pour Legault

Fidèle à la tradition, Justin Trudeau a transmis ses voeux de Noël aux Canadiens cet avant-midi.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le premier ministre souligne l'importance de faire preuve de générosité en cette période de réjouissance.

« C'est le moment de donner et de redonner. Que ce soit en aidant ceux qui sont dans le besoin, ou en jasant avec un voisin qui est seul pendant le temps des fêtes. (...) L'une des plus grandes traditions du temps des fêtes, c'est de s'occuper les uns des autres et c'est ce que les Canadiens font tout au long de l'année. » -Justin Trudeau, premier ministre du Canada