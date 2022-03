Voici la liste des allègements en vigueur à compter de samedi au Québec

Au lendemain du 2e anniversaire du déclenchement des mesures sanitaires au Québec, ce sera enfin presque le retour à la vie normale.

À compter de demain, soit deux jours plus tôt que prévu, la plupart des mesures sanitaires seront levées.



- Les bars et les restaurants pourront être remplis à 100% de leur capacité.

- Même chose pour les salles de spectacles et amphithéâtres, comme le Centre Bell. De retour de l'Ouest canadien, le Canadien pourra jouer devant un Centre Bell rempli à pleine capacité, pour la première fois en trois mois, demain soir.

- La limite de 10 personnes par table ou 3 bulles familiales sera chose du passé dans les restaurants, bars, tavernes et casinos

- Ces établissements pourront reprendre leurs heures normales d’activité

- La danse et le karaoké seront à nouveau permis

- Aucune restriction quant au nombre de participants pour les activités de nature sociale dans une salle louée ;

- Les résidences privées pour aînés n'auront plus à tenir un registre des visiteurs

- Le passeport vaccinal ne sera plus nécessaire



La seule mesure qui demeurera en place est le port du masque obligatoire. La Santé publique pourrait le laisser tomber à la fin mars si la situation le permet.

