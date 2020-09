Voici la liste des écoles touchées par la COVID-19

47 écoles sur les 3100 établissements que compte le réseau scolaire québécois ont été touchées par la COVID-19, depuis la rentrée.

Le gouvernement du Québec a publié en fin d'après-midi vendredi la première liste des écoles qui ont déclaré au moins un cas d'élève ou de membre du personnel attribuable au coronavirus, entre le 26 août et le 3 septembre.

C'est près du double que ce qu'avait avancé en point de presse cet après-midi le ministre de la Santé. Christian Dubé affirmait qu'il y avait 25 écoles qui étaient touchées.

Le gouvernement assure que la situation est sous contrôle et qu'il s'agit surtout de cas uniques de la maladie.

Ces écoles se trouvent dans le Grand Montréal, à Québec, en Outaouais, en Montérégie, en Estrie ainsi qu'en Abitibi.

Situation dans les établissements scolaires relative à la COVID-19

pour la période du 26 août au 3 septembre 2020 Date de divulgation Centre de services scolaire École 2020-09-02 Affluents École secondaire Armand-Corbeil 2020-08-30 Capitale École secondaire Jean-de-Brébeuf 2020-08-31 Capitale École Jules-Émond 2020-08-31 Capitale École Les Prés-Verts 2020-09-01 Capitale École secondaire de Neufchâtel 2020-08-31 Découvreurs Polyvalente de l'Ancienne-Lorette 2020-09-03 Découvreurs École des Hauts-Clochers 2020-09-01 Draveurs École Sainte-Élisabeth 2020-08-31 Harricanna École primaire Sacré-Cœur 2020-08-31 Harricanna École secondaire d'Amos - pavillon La Calypso 2020-08-31 Harricanna École secondaire d'Amos - pavillon - pavillon La Forêt 2020-09-03 Hautes-Rivières École De Monnoir 2020-09-01 Hauts-Cantons École des Sommets 2020-08-31 Laval Centre de formation professionnelle Compétences-2000 2020-08-31 Laval École primaire Sainte-Marguerite 2020-08-31 Laval École secondaire l'Odyssée-des-Jeunes 2020-09-03 Laval Centre d'éducation des adultes les Berges 2020-09-03 Laval École Cœur-Soleil 2020-08-31 Marguerite-Bourgeoys École des Grands-Êtres 2020-09-03 Marguerite-Bourgeoys École Pierre-Laporte 2020-09-03 Marguerite-Bourgeoys Centre d'éducation des adultes de LaSalle 2020-09-03 Marguerite-Bourgeoys École de la Mosaïque 2020-09-03 Marie-Victorin Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé 2020-09-03 Marie-Victorin Centre de formation professionnelle Pierre- Dupuy 2020-09-03 Marie-Victorin École internationale Lucille-Teasdale 2020-09-01 Montréal École Dollard-des-Ormeaux 2020-09-02 Montréal École Notre-Dame-de-Grâce 2020-09-02 Montréal École Saint-Noël-Chabanel 2020-09-03 Montréal École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal 2020-08-31 Pointe-de-l'Île École Francois-La-Bernarde 2020-09-01 Pointe-de-l'Île École Jules-Vernes 2020-09-01 Pointe-de-l'Île École secondaire Henri-Bourassa 2020-09-02 Pointe-de-l'Île École primaire Jacques-Rousseau 2020-09-02 Pointe-de-l'Île Centre Antoine de St-Exupéry 2020-08-31 Portages-de-l'Outaouais École du Dôme 2020-09-01 Portages-de-l'Outaouais École des Tournesols - Immeuble de la Petite- Ourse 2020-08-30 Premières-Seigneuries Polyvalente de Charlesbourg 2020-08-31 Région-de-Sherbrooke École primaire des Quatre-Vents - pavillon Union 2020-09-01 Région-de-Sherbrooke École internationale du Phare 2020-09-03 Région-de-Sherbrooke École du Cœur-Immaculé 2020-08-26 Seigneurie-des-Mille-Îles Polyvalente des Deux-Montagnes 2020-09-03 Établissement privé Collège Saint-Maurice 2020-09-03 Établissement privé École Marie Gibeau 2020-09-03 Établissement privé Collège Pasteur, Pavillon Khalil Gibran 2020-09-03 Établissement privé Collège Letendre 2020-09-03 Établissement privé Institut d'enseignement de Sept-Îles 2020-09-03 Établissement privé La Petite Académie

Le gouvernement rappelle que lorsqu'un cas est rapporté dans un établissement scolaire fréquenté par leur enfant, tous les parents reçoivent systématiquement un avis de leur direction d'école, de même que les membres du personnel.

«Cette liste représente une première étape dans la volonté du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère de l'Éducation de tenir la population - et particulièrement les parents - au fait de la propagation du virus au sein du réseau scolaire. Dès la semaine prochaine, cette liste sera bonifiée sur une base quotidienne en identifiant les nouveaux cas rapportés au cours de la journée précédente.» -Communiqué du gouvernement du Québec

Le gouvernement publiera prochainement un tableau présentant, par région sociosanitaire, par centre de services scolaire et par école, le nombre de nouveaux cas rapportés tant chez les élèves que les membres du personnel. Ce tableau évolutif sera mis à jour du mardi au samedi, et présentera les plus récentes données de la journée précédente. D'autres données complémentaires y apparaîtront ultérieurement.

Par ailleurs, le ministre de la Santé, Christian Dubé, demande aux cégeps et universités d'annuler les partys d'initiation d'étudiants.