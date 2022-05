Voici les prénoms les plus populaires de 2021 !

Les prénoms les plus populaires pour les bébés au Québec en 2021 sont maintenant connus! L'organisme gouvernemental Retraite Québec a dévoilé son tant attendu palmarès, aujourd'hui.

Emma est de retour en première position, après avoir été détrônée par Olivia ces deux dernières années, et Noah grimpe au sommet du classement pour la première fois.

Plus précisément, ce sont 521 poupons qui ont reçu le prénom d'Emma et 717 nouveaux nés s'appellent Noah.

Chez les filles, Alice, Florence et Charlie complètent le top 5. Léa, qui a longtemps dominé le palmarès (2004 à 2011 et 2012-2013), occupe désormais la 8e place.

Du côté des garçons, William qui a longtemps été le plus populaire au Québec, reste au deuxième rang, suivi de Thomas, Léo et Liam, le prénom favori des parents en 2019 et 2020.

Dans les nouveautés, notons les prénoms Zoé et Félix, qui refont leur apparition dans le top 10, délogeant ainsi Clara et Logan du palmarès.

Retraite Québec