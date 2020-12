Vol à la Grande Guignolée des médias Rive-Sud: grande générosité !

La population est très généreuse au lendemain du vol à l'entrepôt de la Guignolée des médias de la Rive-Sud à Longueuil. Il y avait quelques 700 caisses de dons avant le vol de lundi soir. C'est une récolte qui dépassait largement celle de l'année dernière, où l'on avait recueilli 400 caisses.

Le président de l'organisme, Jean-Marie Girard n'est pas du tout surpris de la générosité des Québécois. Les dons et des denrées de toutes sortes ont commencé à affluer dans l'entrepôt dès 9h00 ce matin. Il affirme être confiant de combler les pertes. Un bilan sera possiblement disponible demain, jeudi.

''Même si on dit qu'au Canada, les Québécois sont les moins généreux c'est parce qu'on compte pas le temps ni l'énergie. Les gens du Québec ne demandent pas de reçu. Aujourd'hui les gens donnaient 20$, 30$ et ils ne voulaient aucun reçu (pour fins d'impôts). Pour le moment on a pas fait l'inventaire de ce qu'on a reçu parce qu'on est comme des abeilles qui vont au champs pour chercher du miel. Alors on ne peut pas dire à date que c'est comblé mais disons que ça s'annonce bien pour le moment.''

Jean-Marie Girard, prés. La Grande Guignolée des médias Rive-Sud

Les malfaiteurs ont défoncé la porte d'entrée

Lundi soir des voleurs sont entrés par effraction dans l’entrepôt de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud.

Les malfaiteurs se sont emparés de denrées et de dons destinés aux personnes dans le besoin après avoir défoncé la porte d'entrée. Des boîtes de couches de bébé, de boìtes de bonbons et des boites de produits sanitaires et même un micro-onde ont été volés.

Il n'y a pour le moment aucun suspect ni témoin dans cette affaire. D'ailleurs la police lance un appel à l'aide à la population. Toute personne détenant de l’information sur cet évènement est priée de contacter la ligne Info-Azimut de la police de Longueuil de façon anonyme au 450-646-8500.

Des dizaines de bénévoles seront sur place pour accueillir vos dons toute la journée aujourd'hui, jusqu'au 10 janvier. Il est également possible de donner en ligne.

L'ancienne mairesse de Longueuil Caroline St-Hilaire a réagi sur son compte Twitter, tout comme plusieurs autres élus.



La guignolée des médias de la Rive-Sud dévalisée cette nuit. Tous ces efforts anéantis en une nuit...Qui peut faire ce genre de geste odieux? pic.twitter.com/iD4fhAF9Oe — Caroline St-Hilaire (@Sthilairec) December 29, 2020