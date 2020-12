Vol dans l'entrepôt de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud

Des voleurs sont entrés par effraction dans l’entrepôt de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud vers 11h30 hier soir.

Les malfaiteurs se sont emparés de denrées et de dons destinés aux personnes dans le besoin après avoir défoncé la porte d'entrée. L'organisme lance donc un appel d'urgence à la population pour regarnir son inventaire avant la fin de la campagne qui prend fin demain. Selon son président, Jean-Marie Girard, des boîtes de couches de bébé, de bonbons et de boite de produits sanitaires et même un micro-onde ont été volés.

''Hier tout était ramassé, tout était beau. On arrive ce matin c'était la désolation. C'est sûr que c'est un peu décourageant compte tenu de l'objectif on fait ça pour les personnes défavorisées. C'est pas un commerce.'' Jean-Marie Girard, prés. Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud

Il n'y a pour le moment aucun suspect ni témoin dans cette affaire.

L'ancienne mairesse de Longueuil Caroline St-Hilaire a réagit sur son compte twitter.