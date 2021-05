Vol de champagne Veuve Cliquot à St-Jean-sur-Richelieu

Le Service de police de St-Jean recherche l'auteur d'un vol de 12 bouteilles de champagne Veuve Cliquot survenu dans une SAQ.

L'individu aurait commis son délit le 19 avril dernier à la succursale située sur le boulevard du Séminaire Nord. Le suspect s'est présenté à la SAQ vers 16h30. Il aurait ensuite placé les bouteilles dans des sacs réutilisables avant de quitter sans payer.

Le voleur a tout de même pris soin de porter des gants blancs pour s'emparer des 12 bouteilles de 750 ml, évaluées à 885$.

Description du suspect

Il s'agit d'un homme blanc, d'environ 40 ans pesant 190 livres et mesurant 5 '10. il portait des gants blancs, un cache-cou noir, une casquette à motifs armée verte, un couvre-visage noir avec logo du côté gauche, un manteau en cuir noir avec capuchon et un chandail Puma gris avec marque et logo sous le cou. Il était vêtu également d'un pantalon noir, de souliers noirs Nike avec logo blanc sur le côté.

Toute personne ayant des informations sur cet homme peut communiquer avec la police de St-Jean sur la ligne Anti-crime au 450-357-2000.

Service de police de St-Jean-sur-Richelieu