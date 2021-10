Vols dans des commerces de Montréal: un récidiviste arrêté

Un récidiviste de 57 ans a été arrêté en lien avec quatre vols qualifiés survenus récemment dans des commerces de Dollard-des-Ormeaux et de Pointe-Claire, dans l'Ouest de Montréal.

Serge Gagnon a été intercepté à proximité de l'intersection des boulevards Cavendish et de la Côte-Vertu, hier après-midi, alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule.

«Un pistolet à air comprimé, un chargeur et un couteau ont été saisis dans le véhicule à bord duquel il prenait place.» indique le SPVM par communiqué

Le suspect a des antécédents judiciaires. Il a comparu au palais de justice de Montréal pour faire face à plusieurs chefs d'accusation, notamment pour vol qualifié, menaces, usage d'une arme à feu et recel.

Appel à la collaboration du public

Les enquêteurs ont des raisons de croire que le suspect appréhendé aurait commis d'autres vols qualifiés à Montréal, Laval et sur la Rive-Nord.

Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911. Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible en ligne.