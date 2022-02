Vols dans des Tim Hortons de l'Est de Montréal: la police recherche un suspect

Le SPVM est à la recherche d'un voleur qui aurait cambriolé sept Tim Hortons de l'est de Montréal, à la fin de décembre et au début de janvier.

Chaque fois, le suspect aurait le même stratagème. Il s'introduit dans le restaurant par une fenêtre du service au volant, la nuit, ou par la porte principale lorsque le commerce est ouvert, en se faisant passer pour un employé.

L'individu d'environ 20 ans s'empare ensuite des tiroirs-caisses et quitte à pied.

Le SPVM précise qu'il «procède sans aucune menace ou violence à l’endroit des personnes présentes».

Profil du suspect

Le suspect est un homme de race blanche, âgé d’environ 20 ans. Il s’exprime en français avec un accent maghrébin.



Lors des vols, il était vêtu d’un manteau de couleur foncée avec un logo Canada Goose et de souliers de style Air Force 1 Jordan de couleur noire avec un rectangle métallique sur les lacets. Dans certains cas, il portait des gants et d’autres fois, mettait des bas jaunes fluo dans ses mains. Il a utilisé trois sacs à dos différents lors des vols. À deux reprises, il s’agissait d’un sac en bandoulière noir avec une tête de mort blanche.



Quiconque possédant de l’information qui pourrait aider les enquêteurs est prié de communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne.

Le SPVM partage des images captées de caméras de surveillance pouvant aider à identifier l’individu.

Suspect s'introduit par une fenêtre du service au volant, la nuit - SPVM

Sac à dos du suspect - SPVM

Souliers du suspect - SPVM