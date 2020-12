Vos factures Uber Eats et DoorDash gonflées illégalement?

D'autres applications mobiles offrant des services similaires affichent clairement les frais de livraison sur la fiche de chacun des restaurants.

Quant à DoorDash, la requête vise des frais additionnels ajoutés aux transactions. Elle cite une commande passée chez McDonald's, le 19 décembre dernier, qui n'atteignait pas le montant minimum de 12$.

« La demanderesse était quelque peu surprise lorsqu’elle a effectué sa transaction, car le total de sa facture s’élevait à 23.08 $ pour deux cafés et un smoothie au montant de 10.07 $ (...) En effet, la demanderesse a constaté, qu’en plus des frais de livraison de 4.99 $, des « Fees and Estimated Tax » (frais et taxes estimées) au montant de 5.02 $ se sont ajoutés à la facture. »

- extrait de la requête déposée par Lambert Avocat inc.