Vote de confiance: il n'y aura pas d'élections au Canada

Les Canadiens n'auront pas besoin d'aller voter cet automne, en pleine pandémie. La motion conservatrice considérée comme un «vote de confiance» par le gouvernement Trudeau a été rejetée 180 à 146, mercredi après-midi.

Le parti libéral, le NPD, les verts et les indépendants ont voté contre la motion portant sur la création d'un comité d'enquête sur le scandale WE Charity. Sans surprise, les conservateurs et les bloquistes ont voté pour.

En début d'après-midi, le chef néodémocrate Jagmeet Singh a mis fin au suspense en annonçant que son parti appuierait le gouvernement.

« Pendant que le premier ministre parle d'une élection, monsieur et madame tout le monde parlent de leurs inquiétudes. (...) On ne va pas donner une excuse au premier ministre de déclencher une élection. » - Jagmeet Singh, chef du NPD

Le chef néo-démocrate assure que son parti se servira des outils en place dans des comités existants pour s'assurer que le gouvernement libéral n'utilise pas les fonds publics « pour aider leurs amis riches».

La motion déposée mardi par le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, visait à mettre sur pied un comité spécial pour poursuivre l'enquête sur l'affaire WE Charity. L'organisme avait reçu le mandat de gérer le programme de bourses étudiantes de 900 millions $ en lien avec la pandémie. Le gouvernement Trudeau s'est retrouvé dans l'embarras puisque des proches du premier ministre Justin Trudeau et de l'ex-ministre des Finances, Bill Morneau, ont reçu des sommes de WE Charity pour divers engagements.

Les libéraux s'opposaient fermement à la motion conservatrice qu'ils qualifiaient «d'inquisition partisane» qui risquait de paralyser le travail du gouvernement.

C'est la deuxième fois en moins d'un mois que le NPD permet au gouvernement de survivre à un vote de la Chambre des Communes.