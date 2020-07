«Vous êtes toute ma vie» -la mère de Romy et Norah

«Vous êtes toute ma vie, ma raison d'exister» C'est la voix brisée par l'émotion qu'Amélie Lemieux a rendu un vibrant hommage à ses deux filles.

La mère de Norah Carpentier 11 ans et sa soeur Romy 6 ans, retrouvées sans vie samedi dans un boisé à Saint Apollinaire, a pris la parole pour la première fois devant les médias cet après-midi.

Accompagnée d'une trentaine de membres de sa famille, elle s'est rendue au mémorial érigé au parc des Chutes-de-la-Chaudière à Lévis où ont été déposés des centaines de peluches et des mots d’encouragement en mémoire des deux fillettes. Elle y est restée une trentaine de minutes. Les pleurs et cris de douleur de la jeune maman endeuillée déchiraient le silence. La plupart de ses proches étaient également en sanglots.

Mme Lemieux a par la suite lu une déclaration déchirante, avant de quitter.

«Mes deux belles princesses d’amour, je vous ai tant voulu et attendu, dès le premier souffle, je vous ai aimé inconditionnellement. Vous êtes toute ma vie, ma raison d’exister. Soyez mes étoiles dans la nuit qui guideront mes pas à travers cette douleur incommensurable. Je vous aime à la folie, je vous aime à l’infini.»

Mme Lemieux a aussi remercié toutes les unités qui ont participé et qui participent encore à l’enquête et tous les citoyens pour leurs supports, leur aide et leur encouragement.

Le père des fillettes, Martin Carpentier, est toujours activement recherché par les policiers. L'homme de 44 ans est le principal suspect dans le décès de Norah et Romy. Avec l'aide de maîtres-chiens et de drones, les policiers tentent de trouver de nouveaux éléments permettant de préciser leurs recherches, dans le secteur du rang St-Lazare. La SQ demande aux citoyens de se tenir loin du périmètre de recherches puisqu'il s'agit désormais d'une enquête criminelle.