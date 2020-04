Washington somme la compagnie 3M de cesser d'exporter ses masques vers le Canada

Le PM du Canada, Justin Trudeau estime que "ce serait une erreur pour les deux pays de limiter l'accès de l'un et l'autre à des produits nécessaires des deux côtés de la frontière". Le fédéral est confiant de recevoir les commandes passées auprès de 3M. Des discussions sont en cours avec l'administration Trump pour régler ce litige commercial. Justin Trudeau ne précise toutefois pas s'il s'est entretenu à ce sujet avec son homologue américain au cours des dernières heures.

Le chef démissionnaire du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer a lui aussi réagi cet avant-midi. "C'est essentiel qu'on trouve des façons de protéger nos équipements et notre capacité de produire plus qu'équipements pour les prochaines semaines".

Dans un message envoyé sur Twitter, le président Trump avait annoncé des sanctions contre la compagnie si elle ne se conformait pas aux exigences de son administration.

We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing - will have a big price to pay!