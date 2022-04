WEEK-END DE PÂQUES : la prudence est de mise pour ne pas propager la COVID-19

La Santé publique du Québec n'imposera pas de nouvelles restrictions pour le long week-end de Pâques. Il n'est donc pas question de revenir à l'imposition d'un nombre limite d'invités par résidence, comme ce fut le cas par le passé.

Les autorités ne recommandent pas non plus de ne pas se rassembler, mais l'idée est de gérer son propre risque.

Le mot d'ordre est donc prudence, puisque la COVID-19 circule beaucoup et que « globalement, la situation demeure préoccupante », a indiqué le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau. Le Québec a franchi à nouveau le cap des 2000 hospitalisations liées à la COVID-19 aujourd'hui, une première depuis la mi-février. Aussi, 12 700 employés du réseau de la santé sont absents en raison du virus.

Le Dr Luc Boileau demande donc aux Québécois d'être responsable, surtout s'ils ont des symptômes.

« On n'ira pas dans le détail du nombre de personnes qui doivent être avec nous à Pâques, on n'est pas là... Chacun doit prendre ses responsabilités pour se protéger et prendre ses responsabilités pour protéger les autres. »