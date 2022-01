Week-end meurtrier dans la grande région de Montréal

Deux incendies distincts ont fait 2 morts dans les dernières heures dans la grande région de Montréal.

D'abord samedi soir à Laval, une femme dans la quarantaine a été retrouvée morte dans un logement de l'avenue Copernic. C'est un ami qui a contacté les services d’urgences vers 20 h 30 après avoir senti une odeur de fumée lorsqu'il est arrivé chez la victime.

L’immeuble a été évacué et les premiers répondants ont retrouvé la femme sans vie. On ignore pour le moment la cause exacte du brazier mais tout porte à croire qu’il s’agit d’un accident. Le Service de police de Laval affirme toutefois qu’une enquête est en cours.

Montréal

Ensuite sur l'avenue Papineau à l'angle de l'avenue Bélanger, un homme a péri dans un incendie vers 5h20 dimanche matin.

La cause de l’incendie et l’identité de la victime demeurent inconnues. L'enquête a été transférée au Service de police de la Ville de Montréal.

Feu de bâtiment – Papineau et Bélanger – Intervention maîtrisée. pic.twitter.com/abv7EgnVnm — Sécurité incendieMTL (@MTL_SIM) January 9, 2022

Accident sur l'autoroute Métropolitaine

À Montréal samedi soir, une personnes est morte et une autre gravement blessée lors d'un capotage sur l'autoroute Métropolitaine.

L'accident s'est produit vers 22h00 sur l'autoroute 40 Est à la hauteur du boulevard Pie-IX. Selon la Sûreté du Québec, le véhicule a percuté un amortisseur d'impact qui sépare l'autoroute de la bretelle de sortie à cet endroit.

Le conducteur est resté coincé dans le véhicule. Les pompiers l'ont sorti de la carcasse avec des pinces de désincarcération. Le décès de l'homme de 41 ans été constaté sur les lieux.

Le passager a également été blessé et transporté à l'hopital mais on ne craint pas pour sa vie.