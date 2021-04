Week-end meurtrier sur les routes du Québec

Le bilan routier de la fin de semaine est sombre dans la province. En date de dimanche matin, quatre personnes avaient perdu la vie.

L'accident le plus récent est survenu sur l'autoroute 55, à Bécancour, dans le Centre-du-Québec. Vers 8h15 dimanche, un sexagénaire est décédé lorsque son véhicule est allé percuter un camion lourd qui circulait en sens inverse.

Pour une raison encore indéterminée, l'automobiliste s'est brusquement retrouvé dans la voie du semi-remorque qui n'a pu éviter la collision. Son décès a été confirmé au centre hospitalier de Trois-Rivières.

« Toutes les hypothèses sont étudiées dans ce dossier», explique Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Embardée mortelle en Montérégie

Un homme de 33 ans de Pincourt a perdu la vie, samedi avant-midi, à Godmanchester en Montérégie.

Il a été éjecté d'un véhicule utilitaire sport (VUS) qui a fait au moins un tonneau avant de s'immobiliser dans un champ.

Une femme qui se trouvait aussi à bord a été sérieusement blessée, mais on ne craint pas pour sa vie.

La SQ poursuit son enquête pour déterminer qui conduisait et la cause de l'embardée qui s'est produite sur une route droite et sèche.

L'expertise du véhicule doit notamment être complétée.

Un autre accident assombrit la saison de moto

Une motocycliste d'une trentaine d'années est décédée hier, vers 17h, en Beauce.

La dame était à la tête d'un groupe lorsque la collision est survenue.

« Ce sont cinq motos qui se suivaient en direction Nord sur le rang des Érables lorsque la première conductrice du convoi aurait perdu le contrôle de sa motocyclette pour ensuite percuter un véhicule qui venait en sens inverse. » - Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ

La conductrice du véhicule a été hospitalisée pour traiter un choc nerveux.

Une course de VTT vire au drame

Toujours en Chaudière-Appalaches, un homme de 37 ans a péri dans un accident de véhicule tout terrain (VTT), dans le secteur de Saint-Joseph-de-Lévis.

Les services d'urgence ont été appelés sur la rue Vézina vers 18h30. Ils ont constaté le décès de la victime sur place.

Selon les premières constatations, l'homme aurait été éjecté de son engin à la suite d'une collision survenue pendant une course entre amis.