Week-end meurtrier sur les routes du Québec

D'abord à Drummondville dans le Centre-du-Québec, un homme a perdu la vie après avoir fait une sortie de route sur le boulevard des Chutes.

L'embardée est survenue peu avant minuit samedi soir. Selon les premières informations, l'homme âgé de 36 ans qui était seul, a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe. Selon la Sûreté du Québec, le décès de conducteur a été constaté sur les lieux par les services d'urgence.

«Un patrouilleur spécialisé en enquête-collision s'est déplacé cette nuit, sur les lieux, afin d'éclaircir les causes et les circonstances. À première vue, l'alcool et la vitesse pourraient avoir joué un rôle dans cette collision.''

- Marythé Bolduc, sergente, Sûreté du Québec