Week-end tragique sur les routes du Grand Montréal

La longue fin de semaine de l'Action de Grâce a été tragique sur les routes du Grand Montréal.

Peu avant 20h30 hier soir, un motocycliste et sa passagère ont été fauchés par un véhicule sur le chemin du Lac-Millette à Saint-Sauveur dans les Laurentides. L'homme et la femme âgés entre 39 et 49 ans sont restés coincés de nombreuses minutes sous la voiture. Les médecins ont craint à un certain moment pour leur vie. Ils sont maintenant hors de danger à l'hôpital. Aucun élément criminel n'est en cause.

CTV Montréal/L'accident à Saint-Sauveur a entraîné la fermeture du quadrilatère durant plusieurs heures.

Durant l'après-midi, un cycliste de 15 ans a été heurté par un véhicule sur le chemin Richelieu à Mc Masterville en Montérégie. L'adolescent est hors de danger.

Et dimanche soir, une adolescente a perdu la vie dans un accident de VTT à Saint-Roch-de-Richelieu. La jeune fille qui était passagère du véhicule ne portait pas de casque de sécurité.