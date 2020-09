Yves-François Blanchet est atteint de la COVID-19

Yves-François Blanchet a contracté la COVID-19, mais il se porte parfaitement bien selon son parti qui en a fait l'annonce par voie de communiqué cet avant-midi.

Le chef du Bloc québécois a subi un test de dépistage mercredi. Sa conjointe Nancy Déziel a aussi annoncé plus tôt cette semaine qu'elle a été déclarée positive au virus.

Yves-François Blanchet restera en isolement dans sa résidence de Shawinigan jusqu'au 26 septembre conformément aux instructions de la Santé publique. Il ne pourra donc pas être de retour en personne au Parlement, mercredi prochain, et manquera le discours du Trône.

Les députés du Bloc présents au caucus du 8 septembre, à Saint-Hyacinthe, sont en isolement préventif, en raison d'un cas positif au sein des employés.

«Le chef du Bloc Québécois rappelle l’importance des mesures de distanciation, du port du masque et du lavage des mains et invite les Québécoises et les Québécois à suivre les instructions du gouvernement du Québec s’ils présentent des symptômes ou s’ils ont été en contact étroit avec une personne affectée.»

D’abord, merci à toutes et tous pour les vœux 🙏🏻

Nancy et moi avons la chance de très bien nous porter.

Je pense à celles et ceux qui en ont moins 😞

Je vais donner suite à toutes mes tâches de la maison (même vélo fixe et gym) pour une grosse semaine.

Retour le 26.

Merci!

💪🏻⚜️