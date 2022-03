Zelensky en demande plus de la part du Canada

Ovationné après son allocution devant le parlement canadien, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, s'est dit reconnaissant du soutien canadien contre l'invasion russe, mais a appelé le gouvernement Trudeau à accentuer ses efforts, mardi.

«Justin, peux-tu t'imaginer, toi, avec tes enfants, entendre des explosions à Ottawa?» a lancé M. Zelensky en visioconférence, s'adressant directement au premier ministre du Canada, présent dans l'assistance. «Comment peux-tu expliquer à tes enfants qu'une agression est perpétrée contre ton pays? [...] 97 enfants sont morts depuis le début de la guerre.»

Le président ukrainien, symbole de la résistance du pays contre la Russie et que d'aucuns voient comme un héros national depuis le début de l'invasion, a de nombreuses fois fait appel à la compassion canadienne en comparant les horreurs de guerre vécues par ses concitoyens à ce qui se produirait si le Canada était attaqué. «Slava ukraini» («Gloire à l'Ukraine»), pouvait-on entendre dans la foule après le discours.

«Chaque nuit est horrible», a-t-il déploré. «Les Russes tirent avec toutes sortes d'artillerie, visant des infrastructures civiles. [...] Les soldats abaissent les drapeaux ukrainiens dans toutes les villes sur lesquelles ils marchent. Imaginez si cela se passait à Montréal.»

Jusqu'ici, les forces alliées du monde occidental, Canada et États-Unis inclus, ont hésité à fournir de l'équipement militaire à l'Ukraine, par crainte de provoquer la Russie et soulever l'ire de Vladimir Poutine, dans un geste qui pourrait être perçu par ce dernier comme une participation active à un effort de guerre.

«Le Canada a été un partenaire fiable de l'Ukraine et je suis certain que cela continuera», a indiqué M. Zelensky. «Vous nous avez aidés sur les plans militaires et économiques, et vous avez imposé des sanctions sévères. Vous voyez cependant que cela n'a pas mis fin à la guerre. [...] Nous devons en faire plus pour protéger l'Ukraine et l'Europe. [...] Nous en demandons plus de votre leadership. Comprenez à quel point il est important de fermer notre espace aérien aux Russes.»

L’OTAN a rejeté les demandes répétées de M. Zelensky d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus du pays, une décision qui, selon M. Trudeau, conduirait à une escalade inutile de la guerre.

«L'ami» Volodymyr

M. Trudeau a présenté le président ukrainien à la classe politique canadienne avant l'allocution. «Volodymyr, tu es un ami. [...] La démocratie est chanceuse de t'avoir comme notre champion», a lancé le premier ministre en ouverture, mettant en lumière des liens «étroits» entre le Canada et l'Ukraine. La déclaration a été suivie de longs applaudissements.

Le premier ministre a annoncé avoir imposé de nouvelles sanctions à 15 nouveaux individus russes et mentionné que le Canada maintiendra son soutien en équipement et économique pour collaborer à la résistance contre l'invasion russe dans cette «guerre injustifiable».

Lors d’une visite en Europe la semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada enverrait 50 millions $ supplémentaires d’équipement spécialisé pour aider l’Ukraine. Il a également imposé de nouvelles sanctions aux oligarques russes, aux représentants du gouvernement et aux partisans de la politique du pays. Le Canada a également consacré 145 millions $ en aide humanitaire à l’Ukraine en 2022 et a créé de nouvelles mesures d’immigration pour aider les personnes fuyant la guerre.

Les déclarations de M. Zelensky:

«Cette attaque [russe] n'est qu'une tentative pour annihiler les Ukrainiens et de détruire de tout ce que nous faisons, notre futur, notre nation et notre caractère.»

«S'il vous plaît, ne cessez pas vos efforts, accentuez-les.»

«Nous serons victorieux, gloire à l'Ukraine, merci au Canada.»

Au nom du Québec, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois (BQ), a salué la bravoure de M. Zelensky et, en tant que membre de l'opposition, en a lui aussi demandé «plus» de la part du gouvernement canadien.

«Armons les Ukrainiens plus rapidement et de façon plus siginifcative.», a demandé M. Blanchet.

Une demande spéciale

L’invasion russe de l’Ukraine s’est intensifiée ces derniers jours alors que plus de trois millions de personnes ont fui le pays jusqu’à présent. Des frappes aériennes ont ciblé un quartier résidentiel de la capitale, Kyiv.

Le Parlement ne devait pas siéger avant le 21 mars, mais le président de la Chambre, Anthony Rota, a approuvé une demande spéciale pour tenir le discours et permettre aux invités d’y assister.

M. Zelensky s’est adressé à la Chambre des communes britannique le 8 mars et devrait s’adresser mercredi aux membres de la Chambre et du Sénat américains.

(Guillaume Théroux, Noovo Info et La Presse canadienne)