Zone rouge: couvre-feu repoussé et réouverture des salles de spectacle

Les citoyens de la grande région de Montréal pourront profiter davantage des belles soirées printanières à venir. Le couvre-feu sera repoussé à 21h30, en zone rouge, dès demain.

Cet assouplissement permettra aussi aux commerçants d'allonger leurs heures d'ouverture à Montréal, Laval, en Montérégie, dans Lanaudière et les Laurentides. Ces cinq secteurs demeurent malgré tout au palier d'alerte maximal. Les visites dans les maisons demeurent donc interdites et des contraventions peuvent toujours être données aux contrevenants.

«On ne veut pas revivre le film qu'on a vécu ce printemps, on est à la fin du marathon, c'est pour ça qu'on dit: On y va, on y va très progressivement. On est tous impatient, on est tous tannés. [...] Les requins vont finir par sortir de l'eau parce qu'ils vont devenir prédominants, mais on va avoir vacciné plus de monde, donc les impacts vont être moins grands.» -François Legault, premier ministre du Québec

Trois régions basculent en zone jaune en raison de leur bilan épidémiologique favorable. Les gens de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec n'auront plus de couvre-feu à respecter et deux familles pourront se rassembler dans une résidence, dès le 26 mars.

Le premier ministre François Legault a aussi confirmé qu'en zone orange et jaune, les élèves de secondaire 3, 4 et 5 retourneront à temps plein sur les bancs d'école à compter de lundi prochain.

Réouverture des salles de spectacle

Après le milieu sportif, au tour du secteur des arts de la scène de pouvoir se déconfiner à la grandeur du Québec.

Les salles de spectacles pourront rouvrir même en zone rouge, à compter du 26 mars. Elles ont déjà recommencé à accueillir un public réduit en zone orange depuis le 26 février dernier, tout comme les cinémas à travers la province.

Tel qu'annoncé vendredi dernier, le gouvernement a aussi confirmé que les lieux de culte pourront accueillir 25 personnes dès le 26 mars.

Tous les Québécois vaccinés dans 100 jours?

Québec annonce que la vaccination des 65 ans et plus à travers la province sera complétée d'ici la mi-avril. Le gouvernement prévoit aussi que tous les Québécois qui veulent se faire vacciner auront reçu une première dose d'ici la Fête nationale le 24 juin.

«Ça ne veut pas dire que tout va être permis à partie de la Fête nationale, mais quand même, on devrait avoir une belle Fête nationale que l'année passée et un été plus positif.» -François Legault, premier ministre du Québec

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, journaliste Bell média)