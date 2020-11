ZONE ROUGE: Pas de réouverture de gyms et restaurants à court terme

François Legault écarte la réouverture prochaine des gyms, restaurants, salles de spectacle et musées en zone rouge.

Il est encore trop tôt et ce n'est pas une bonne idée, pour l'instant, selon le premier ministre qui veut limiter les opportunités de rassemblements et donc, d'infection de plusieurs personnes.

Le gouvernement Legault balaie donc du revers de la main la demande d'allègement des mesures sanitaires liées à la COVID-19 de la Santé publique de Montréal. François Legault prévient que la bataille n'est pas gagnée dans la métropole qui compte aujourd'hui 261 nouveaux cas.

Le premier ministre a toutefois demandé à son équipe d'étudier la possibilité d'un assouplissement pour des rencontres individuelles entre deux personnes.

La Direction régionale de santé publique de Montréal demandait entre autres que deux ménages puissent se réunir à l'intérieur et que les réunions extérieures soient autorisées. Elle souhaitait aussi la réouverture des salles de spectacle, musées et centres d'entraînement, en respectant certaines règles sanitaires.

Selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, ces recommandations n’ont pas fait l’objet d’un avis formel au gouvernement. En conférence de presse cet après-midi, le Dr Horacio Arruda a précisé que des discussions sont en cours entre lui et les directeurs régionaux et qu'un consensus est nécessaire avant de faire une recommandation au gouvernement.

François Legault déplore la confusion créée par les recommandations de la Direction de la santé publique de Montréal.

«Je pense que c'est important que les discussions ne deviennent pas des possibilités de modifier des mesures. Quand on modifie des mesures, on les annonce. Quand on y pense, on ne vient pas mélanger tout le monde à penser à voix haute là...»