Bien planifier tes activités en plein air cet été

Alors que les cônes oranges s’accumulent en ville, l’appel de la nature se fait sentir. Que ce soit pour tes prochaines vacances, ou pour une escapade de quelques jours, tu peux bien prendre la clé des champs, toujours faut-il bien planifier tes activités de plein air afin d’en profiter un max.

S’équiper pour le camping

Tu as trouvé le « spot parfait » pour installer ta tente, super! Mais le camping, c’est bien plus qu’une simple toile au-dessus de ta tête pour la nuit! Savais-tu que tu peux te faire à manger comme un roi, même dans le bois? Terminé les saucisses à hot-dog calcinées sur le feu. Tu as simplement besoin des bons outils pour réussir : avec un réchaud à 3 brûleurs et un ensemble de gamelles et casseroles, gageons que le chef en toi surprendra tes amis autour du feu. Rien ne t’empêche toutefois de faire des s’mores pour le dessert. Le bedon bien rond, c’est l’heure d’une bonne nuit de sommeil. Équipe-toi du meilleur sac de couchage pour les températures du Québec, d’un matelas de sol bien douillet, d’un oreiller gonflable, et dors sur tes deux oreilles au son des criquets.

Pour les doux réveils aux chants d’oiseaux, laisse tomber le café instantané et prépare-toi un café digne de ce nom avec la parfaite cafetière de camping. N’oublie pas le hamac pour les après-midi relaxes, ta chaise pliante pour t’assoir autour du feu et le chasse-moustiques…parce que c’est plate se faire piquer tout le temps!

Partir en randonnée, bien chaussé

Tu as le goût de bouger et grimper tous les beaux sommets du Québec cet été? Ce n’est pas en gougounes que tu vas y arriver. Pour apprécier une belle marche en forêt, il faut avoir bonne chaussure à son pied. Espadrilles ou bottes, un conseiller saure te guider vers le meilleur choix selon ton niveau d’activité. Tant qu’à magasiner pour le confort de tes pieds, pourquoi ne pas aussi choisir un bon sac à dos, une gourde et des bâtons de marche, et peut-être même des vêtements qui respirent? Avoir les bons accessoires t’aidera certainement à atteindre tes objectifs, que ce soit pour une simple promenade entre amis, ou une randonnée de plusieurs jours.

Naviguer, ramer, flotter

Il y a quelque chose de relaxant d’être sur l’eau. Que tu te laisses bercer par les vagues ou que tu tentes de les conquérir, trouver le bon équipement pour tes activités nautiques est primordial. Opte pour un kayak de mer, ou de rivière, ou encore pour un canot où toute ta famille ou tes amis pourront prendre part à l’expédition. De nature plus solitaire et à la recherche d’un bon exercice physique? Procure-toi une planche à pagaie et traverse lacs et rivières debout, ou pratique le yoga sur ta planche, sans tomber à l’eau!

Peu importe ton activité plein air de l’été, soit bien préparé! Comment trouver ce qui te convient le mieux? Parle à l’un des 100 conseillers en magasin de chez SAIL et il saura te donner de précieux conseils selon ta prochaine aventure.