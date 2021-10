iHeartRadio diffusera gratuitement et en exclusivité le combat de boxe d'Oscar Rivas et Ryan Rozicki

Dans le cadre de son partenariat avec le Groupe GYM, iHeartRadio diffusera gratuitement, et en exclusivité, un deuxième gala de boxe cette saison, le vendredi 22 octobre, en direct de l’Olympia de Montréal!

Présenté dans le cadre du Championnat du monde WBC des super lourds légers (Bridgerweight) des moins de 224 livres, ce combat opposera le Québécois d’adoption et aspirant #1 au titre WBC vacant, Oscar « Kaboom » Rivas au Néo-Écossais Ryan « The Bruiser » Rozicki!

Un duel qui s’annonce percutant!

Invaincu en 13 combats professionnels, Ryan Rozicki a remporté chacun de ses combats par K.-O. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment sa conquête du titre WBC International Silver face à Shawn Miller, en mai 2019, ainsi que la défense du même titre, en février 2020, contre Vladimir Reznicek.

« Rivas sera mon adversaire le plus coriace à ce jour. C'est tout ce dont j'ai rêvé depuis que j'ai commencé la boxe… Le 22 octobre, je deviendrai champion du monde » a déclaré avec enthousiasme Ryan Rozicki.

Un adversaire de taille

N’en déplaise à The Bruiser, cette victoire risque d’être chaudement disputée puisqu’un adversaire de taille se dressera devant lui, soit Oscar Rivas, aspirant #1 au titre WBC des super lourds légers. Kaboom avait d’ailleurs facilement disposé de Sylvera Louis par abandon, au 3e round, en mars dernier.

« Oscar Rivas est dans la meilleure forme de sa carrière. Je connais très bien Rozicki et il est très dangereux. Il me fait penser à un gros Joe Smith Jr qui sans être le meilleur technicien compense par la fougue, l’agressivité et la détermination sur le ring », a commenté Marc Ramsay, l’entraîneur d’Oscar Rivas.

Rendez-vous le 22 octobre!

Pour visionner ce combat déterminant pour la carrière des deux pugilistes, rendez-vous gratuitement dans l’application, sur la station iHeartRadio en direct, le vendredi 22 octobre!