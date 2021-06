Le FestiVoix de Trois-Rivières de retour avec une programmation 100% québécoise

Marie Mai, Les sœurs Boulay, Vincent Vallières, Ariane Moffatt, La Chicane, Sarahmée et FouKi. Voilà quelques-uns des artistes qui participeront au FestiVoix de Trois-Rivières, du 25 juin au 4 juillet! Au total, une quarantaine de concerts extérieurs seront présentés devant public, sur trois scènes érigées en plein cœur du quartier historique de Trois-Rivières, aux abords du majestueux fleuve Saint-Laurent.

La programmation éclectique et 100 % québécoise de l’édition 2021 du FestiVoix comprend aussi les noms suivants : Luc De Larochellière, Brigitte Boisjoli, Marie Denise Pelletier, Elisapie, Cindy Bédard, Rafaëlle Roy, Dominique Fils-Aimé, The Franklin Electric, The Sainte Catherines, Exterio, Plants and Animals, Beyries, B.S.S.R., Breen, St-Laurent, Smallwood, Rej.e, Clay and Friends, Eman X Vlooper, Jay Scøtt, LaF, Saratoga, Vendou et plusieurs autres.

Le plus grand événement culturel en Mauricie

Considéré comme le plus grand événement culturel en Mauricie depuis près de 30 ans, le FestiVoix sera le premier festival d’envergure à se tenir au Québec depuis le début de la pandémie.

Bien que le site du FestiVoix ait dû se renouveler et se réinventer en raison des mesures sanitaires en vigueur, celui-ci conserve son identité et sa mission première : mettre en scène la ville de Trois-Rivières et son patrimoine en proposant aux festivaliers une offre musicale et culturelle éclatée et diversifiée, du pop au rock, en passant par le hip-hop et le jazz.

Des ambiances musicales pour tous les goûts

Le site du FestiVoix 2021 sera divisé en trois ambiances musicales distinctes avec des spectacles présentés entre 17 h et 23 h 30 sur la scène Loto-Québec au Parc portuaire, la scène Hydro-Québec au Jardin des Ursulines et la scène Port de Trois-Rivières au quai du Parc portuaire.

Rappelons que le FestiVoix avait dû renoncer à sa 27e édition, l’an dernier, en raison de la pandémie. En temps normal, près de 100 spectacles d’artistes internationaux, locaux et émergents ont lieu sur 16 scènes extérieures et intérieures pendant 9 jours, et ce, devant plus de 305 000 festivaliers!

Un forfait VIP pour le FestiVoix 2022 à gagner sur les ondes d’ÉNERGIE!

Vous souhaitez vivre toute la frénésie du FestiVoix l’an prochain? Participez jusqu’au 23 juin au grand concours Gagne ton festival avec Bell en cliquant ici (lien de la page concours). À gagner : un forfait VIP pour deux au FestiVoix 2022 d'une valeur de plus de 3 000 $ incluant des billets pour la programmation en ligne, ainsi que des kits du festivalier d'une valeur de 250 $ chacun.

Tous les détails sur le site web d’ÉNERGIE ou, en ondes, dans l’émission ÇA RENTRE AU POSTE diffusée du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h.

Info FestiVoix

Dates : 25 juin au 4 juillet

Site : Quartier historique de Trois-Rivières

Prix : 20 $ à 80 $ par zone d’écoute de 2 ou 4 personnes

Informations supplémentaires : Festivoix.com.