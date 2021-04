Prépare ta voiture pour ton prochain road trip

C’est le temps de préparer ta voiture pour tous les beaux road trips que tu as en tête pour la saison estivale. Après une saison hivernale plutôt pénible, il faut chouchouter un peu son compagnon de route avant de prendre le large. Le ménage du printemps, ça ne se fait pas que dans la maison! Savais-tu que tu peux trouver des pièces et accessoires parfaits pour ta voiture en ligne? Avec les nombreux kilomètres à faire cet été, voici quelques 6 indispensables pour ton auto.

Coffre de rangement

La poussette, la tente, la glacière, les vêtements, la pelle et le sceau, … On n’a jamais assez de place en voiture pour tout loger! Évite le casse-tête et ajoute un coffre de rangement qui se fixe sur la toiture de ton auto. Cela facilitera le rangement de tous les accessoires indispensables à des vacances réussies.

Support à téléphone intelligent

Il te sert de GPS, de DJ, de divertissement et de téléphone sur la route… Trouve le bon support pour ton appareil préféré. Que ce soit fixé au pare-brise ou sur la grille d’aération, tu peux trouver le modèle qui convient à ta voiture et qui fonctionne selon tes besoins. Comme ça, pas de contravention à l’horizon; les mains sont libres et les yeux sont fixés sur la route!

Caméra de tableau de bord

Tu rêves de monter une vidéo souvenir de ton road trip? Imagine si tes déplacements étaient filmés comme dans les vidéos voyages qu’on voit en ligne. Procure-toi une caméra de tableau de bord qui filmera pour toi la route et ses paysages. Tu pourras ensuite faire un super montage en accéléré de tous les chemins parcourus cet été.

Coussin de siège

C’est bien plaisant de conduire pendant des heures mais toujours faut-il être confortable! Les pauses café ne sont pas assez nombreuses pour satisfaire ton corps endolori? Plusieurs modèles de coussin de siège sont disponibles en ligne afin d’ajouter un petit plus au road trip, et d’éviter les maux de dos.

Chargeur universel USB pour la voiture

La tablette, le téléphone intelligent, le GPS, la caméra…tous ces gadgets utilisés à pleine capacité sur la route manquent si souvent de batterie! Ne sois pas pris au dépourvu et apporte un chargeur universel USB multiprises pour la voiture. Tout le monde à bord pourra ainsi rester connectés.

Sac de rangement à poches multiples

Les mouchoirs, les crayons, les jeux, les bouteilles d’eau, les collations…On le sait, c’est toujours un peu le bordel dans une voiture. Avec un sac de rangement à poches multiples qui se fixe au siège du passager ou du conducteur, tout sera bien rangé et facilement retrouvé!

Outre ces indispensables, il ne faut pas négliger l’importance d’une bonne vérification mécanique de la voiture avant le départ. Pour tous tes besoins en pièces automobiles, tu peux aussi te rendre sur eBay pour trouver ce qu’il te manque. Pneus, suspension, batterie, tapis…on peut facilement y trouver la bonne pièce selon la marque de sa voiture.

Sois prêt pour l’été! Commence dès maintenant à magasiner en ligne tes pièces et accessoires pour que ta voiture soit parfaite pour prendre la route des vacances.