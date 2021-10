Ferme Genest

La Baratte est un organisme à but non lucratif qui agit en sécurité alimentaire depuis plus de 20 ans à Québec. Il est possible de vous faire livrer nos mets sans frais – selon certaines conditions. 2 services sont offerts par La Baratte pour vous simplifier la vie : - Mets congelés réconfortants, en format 2 portions, préparés comme à la maison et à prix modique; - Un service traiteur, pour les grandes et petites occasions! Commandez au 418-527-1173 ou en ligne sur www.labaratte.ca ou passez nous voir au 2120, rue Boivin, (tout près de l’Université Laval) – lundi au vendredi de 8h00 à 15h30.