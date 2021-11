Le Marché de Noël allemand de Québec revient dans toute sa splendeur et s’agrandit! Du 25 novembre au 23 décembre, c’est tout le Vieux-Québec qui se transforme en un véritable conte de Noël. En plus des traditionnels emplacements des jardins de l’Hôtel-de-Ville, de place de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Sainte-Anne, la féérie des fêtes gagne Place D’Youville et Place d’Armes.

Le Marché de Noël allemand de Québec accueillera plus de 90 exposants qui proposeront surtout des produits locaux d'artisanat, des produits du terroir et des exclusivités allemandes et européennes, dans leurs charmantes cabanes en bois, réparties entre les différents sites. Et, encore cette année, des produits exclusifs sélectionnés par le Marché seront en vente sur la boutique en ligne de SIMONS.

www.noelallemandquebec.com