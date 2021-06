BBQ BOOSTÉ du 11 juin

Cette semaine c'est le Bifteck de côte de choix provenant du faux filet, en arrière des côtes. Il mérite une cuisson indirecte pour s'assurer de ne pas stresser la viande et profiter de son persillage.

Avec épices à steak, en cuisson indirecte sur le BBQ. Temps de repos de 15 min. On part le BBQ à fond et on marque la viande pour offrir une belle réaction de Maillard.

Accompagné d'une Ambrée ou Rousse douce pour que le caramel de la bière accompagne les sucs de la viande.