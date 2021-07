BBQ BOOSTÉ du 23 juillet

Poitrine de poulet (vendue entière, sans antibiotique) Recette : On les coupe en deux dans le sens de la largeur. On les marine avec de l’huile, du citron, du vinaigre, de l’origan et de l’ail, façon Grecque. On fait une cuisson lente mais sur feu direct. On prépare une Tzatziki fraîche avec du yogourt grec, de la menthe, de l’aneth, du jus de citron et de l’ail. Chou-Fleur (Chou-Fleur entier, prêt à cuisiner) Recette : On prépare une sauce d’huile, de sauce soya, d’ail et de paprika. On coupe le chou-fleur en steak et on fait cuire sur le BBQ pour le marquer et ensuite une cuisson indirecte. Accords : Blanche légèrement acidulée pour offrir un magnifique accord de contraste.