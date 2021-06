Filet de mignon de bœuf (La pièce la plus noble. Elle a cependant besoin de tendresse) Recette : Sauce aux bleuets : bleuets, bière brune, échalotes, fond de bœuf Courgettes Recette : Pommes de terres, courgettes, muscades, beurre et crème. Relever avec un poivre blanc Accords : Blanche douce et bière de blé aux notes légères de banane et bière blonde ronde