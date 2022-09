Beaujolais 2020

Les Marcellins - Christophe Pacalet

Beaujolais - France

Code : 14349051

Prix : 18.25 $

Disponibilités : 260 bouteilles en ligne et 195 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Une planche de tapas à partager. Charcuteries, fromages, olives…

La « soif » et la gourmandise se sont donné rendez-vous sous le même bouchon ici ! Ce rouge passe-partout du Beaujolais fera bien des heureux et ce autant à l’apéro qu’en mangeant autour de la table. C’est frais, léger, caressant et peu tannique. La bouteille se videra en criant… Gamay ! Ne l’oubliez pas plus de 2-3 ans dans la noirceur de votre réserve.