Chenin Blanc 2021

The Grinder - The Grape Grinder

Swartland - Afrique du Sud

Code : 13487372

Prix : 13.45 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Un grilled cheese, une entrée de fromage de chèvre, un burger de poulet...

Ce jeune et bien plaisant chenin du Nouveau Monde ne vous fera assurément pas toucher le firmament sud-africain! Par contre, si vous tenez compte que celui-ci ne coute même pas 14 $, vous serez séduit par ses invitants parfums de miel et de cire chaude, sa texture qui est fort caressante ainsi que sa fraicheur gustative. Un blanc de semaine qui pourra tenir la route une bonne semaine dans la porte du frigo une fois que la bouteille sera ouverte. Ne l'oubliez pas plus de 12 mois dans votre cellier pour éviter les déceptions.