Chenin Blanc 2021

Brézé - Domaine Arnaud Lambert

Saumur - Loire - France

Code: 13587963

Prix: 19.15 $

Disponibilités: 180 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Un assortiment de fromages du Québec, des filets de poisson à chair blanche, une salade césar et ses lanières de poulet.

Ce très joli et bien réussi chenin de la superbe vallée de la Loire possède de fins parfums de miel, de fleurs blanches et de cire chaude ainsi qu’un gustatif rond, huileux, gras et bien enveloppant. Pas de bois, pas de sucre, pas d’esbrouffe technos... Juste un beau fruité net et bien croquant. Impeccable dès ce week-end ou lors des 3-4 années suivant son achat.