Cinsault 2022

The Drifter - Adi Badenhorst

Swartland - Afrique du Sud

Code: 13057997

Prix: 17.70 $ $

Disponibilités: 240 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Un sous-marin steak-fromage ou une assiette de pâtes aux boulettes de viande.

Ce 100 % cinsault sud-africain est doté d'un très bon « indice de buvabilité » et de digestibilité. En effet, la fraicheur ainsi que la gourmandise sont au rendez-vous et un verre en appelle aisément un autre. Disons que 3-4 bons vivants verront assez rapidement le fond de la bouteille lors d'une soirée dégustation. N'oubliez pas cette quille plus de 2 ans dans la noirceur de votre réserve personnelle.