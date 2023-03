Corbières 2019

Impatience - Château du Grand Caumont

Languedoc - France

Code : 978189

Prix : 19.95 $

Disponibilités : 120 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Des gros burgers garnis et quelques poignées de frites bien croquantes.

Cet assemblage de carignan, de syrah ainsi que d'une petite pointe de grenache est en quelque sorte, le frangin ainé de la cuvée entrée de gamme à 14 $ du Château du Caumont de la famille Rigal. Nous sommes donc en présence d'un rouge avec plus de substance, de concentration et de complexité aromatique et gustative que son « petit frère ». C'est fort bon et c'est surtout toute une aubaine pour seulement 20 dollars! Aucun souci à l'oublier 4 ou 5 ans dans la noirceur et la fraicheur de votre réserve personnelle.