Côtes du Roussillon 2021

Les Sorcières - Clos des Fées

Roussillon - France

Code: 11016016

Prix: 19.80 $

Disponibilités: 36 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Un bon steak grillé sur le barbecue, des brochettes de boeuf ou d'agneau...

On retrouve ici de la syrah, du grenache, du carignan ainsi qu'une petite pointe de mourvèdre. La cuvée Les Sorcières du vigneron Hervé Bizeul est, année après année, une très belle réussite et ce, autant en version vin blanc qu'en version vin rouge. C'est fumé, épicé, torréfié et hyper garni en fruit. En bouche, pas de lourdeur mais plutôt une bonne dose de fraicheur. Les plus patients oseront l'oublier encore 4 voir 5 ans dans leur cellier.