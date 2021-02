Jurançon Sec 2019 / Brolo Campofiorin 2016

https://www.saq.com/fr/11481006

Jurançon Sec 2019

Les Chants de Vignes - Domaine Cauhapé

Sud-Ouest - France

Servir à 11-12 degrés Celsius

Une fondue au fromage, des volailles en sauce blanche, des poissons panés...

Ce produit aura toute sa place pour de la fête de l'amour en fin de semaine! Il s'agit d'un blanc aux parfums sensuels et hyper invitants rappelant la chair de pamplemousse et les fruits à chair blanche. Sa texture est ample, sphérique, huileuse, enveloppante et bien caressante. On pourra conserver la bouteille encore 3 ou même 4 bonnes années dans son cellier.

Brolo Campofiorin 2016

Oro - Masi

Vénétie - Italie

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins 30-40 minutes en carafe.

Du magret de canard, des côtelettes de d'agneau, un filet mignon de boeuf...

Cette délicieuse cuvée de la notoire maison Masi vous en fera «boire» de toutes les couleurs pour la St-Valentin ce week-end! Un rouge alliant profondeur et dimension qui offre d'invitants parfums de cassonade, de cuir, d'épices, de vinaigre balsamique, de fruits murs et de tabac à pipe. Le gustatif est complexe, fourni et bien détaillé. Une bouteille qui pourra tenir encore 5-6 ans dans la tranquillité de votre réserve personnelle.