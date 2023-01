Languedoc 2021

Clos des Mûres - Château Paul Mas

Languedoc - France

Code: 913186

Prix: 20.30 $

Disponibilités: 110 bouteilles et 100 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Des plats mijotés réconfortants à base de boeuf, de veau ou des gros gibiers à poil.

L'expressive, juteuse et envoutante syrah domaine ce savoureux assemblage languedocien. C'est violacé, parfumé, bien fourni en fruit et généreux au possible comme type de produit. Faites-lui effectuer un passage de 30-40 minutes au frigo avant de le déguster et vous en aurez plein les papilles car c'est généreux et il y a de la chair autour de l'os! Impeccable dès maintenant ou lors des 4-5 années à venir.