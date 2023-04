Languedoc 2021

Côte des Roses - Gérard Bertrand

Languedoc - France

Code: 13584391

Prix: 19.95 $

Disponibilités: 115 bouteilles en ligne et 370 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Une salade niçoise, du crabe des neiges, des crudités, des crevettes en écailles...

Cette bouteille est très jolie et son contenu est également impeccable ! Un rosé du Sud de la France qui est fin, racé, élégant, tout en dentelle, imprégnant, sphérique et d'une fraicheur épatante. Ne le servez pas trop froid car le produit restera timide sur le plan olfactif et plutôt mince en bouche. En visant une dizaine de degrés Celsius, vous profiterez de ses sensuels et invitants parfums ainsi que de son généreux volume gustatif. Buvez ce flacon lors des 2 années suivant son achat pour pleinement en profiter.